أبرز الأحداث الفلكية عن شهر شباط/فبراير 2018:

تتحرر من الضغوط ابتداء من تاريخ 18

مهنيًا: لا تنتظر المعجزات قبل وصول الشمس الى برج الحوت. لا تكن لجوجًا ولا تستعجل شيئًا كي لا تصاب بخيبة أمل عزيزي العقرب. يتحدّث الفلك هذا الشهر عن مرحلة ركود تام تطال مختلف الأصعدة حتى الأوضاع العاطفية والصحية. بسبب تواجد الكواكب في مواجهة برجك من الدلو اضف الى ذلك تأثيرات الكسوف في موقع دقيق مع برجك من الدلو ايضًا ما يحذر من الحوادث والمشاكل فلا تكن متطرفا في المواقف ولا تضخم الامور ومن الافضل الابتعاد عن الأضواء والنشاطات المعتادة لن تنكفّ عن العمل المتواصل والمرهق قبل تاريخ 19 شباط/فبراير ولن تساعدك مزاجيتك لأنّك قد تفسد فرصةً جيدة بسبب التسلّط أو العصبيّة المفرطة. ينصحك الفلك أن تتجنّب روح السخرية والتهكّم وان تعتذر على الفور إذا تسبّبت بمأزق ما. من المتوقّع أن تسمع أخبارًا سيّئة ايضًا لذا تفاد القيام بأعمالٍ مهمّة. أما بعد تاريخ 18شباط/فبراير، فسوف تصبح فرص نجاحك عالية جدًا فان مساعدة ودعم كوكب بلوتون من برج الجدي والمشتري من برجك ما يعني انه يجب أن تستعدّ للصفقات والمهام والفرص الجديدة التي ستتقدّم إليك.

عاطفيًا: من الممكن أن تبعدك الأشغال عن الأحبّاء أو أن تتذمّر بإستمرار خلال الايام العشرة الاولى من الشهر بالتالي، قد تسبّب التوتّر والقلق حولك، فهدىء من روعك وتبّن سلوكًا إيجابيًا كي لا تفسد أيّة علاقةٍ جيّدة. من المحتمل أيضًا أن تحتفل بولادة فردٍ جديدٍ في العائلة. من ناحيةٍ أخرى، سوف تصبح الأجواء رومانسية ابتداء من تاريخ 10 فكوكب الحب سوف يعزز اوضاعك ويحمل اليك المفاجآت السارة والدعوات واللقاءات المشوقة بحيث يتناغم الزهرة من الحوت مع زحل في الجدي لكي يحققا لك مبتغاك العاطفي والشخصي وقد تلتقي شخصًا يلفت إنتباهك إذ كنت غير متربط، فاستفد من هذه الأوقات المميّزة وابحث عن الحب.

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر شباط/فبراير 2018:

1- مهنيًا: رب العمل يقف إلى جانبك ويطلب إليك الاستعجال بتنفيذ الخطط والمشاريع، ويسلّط الضوء على قضية مهمة .



عاطفيًا: تغيرات ملحوظة وتغتني علاقتك بمن تحب بالمغامرات والرومنسية والتفاهم المتبادل .صحيًا: كي تحافظ على قلبك وصحتك لا تول المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة .

2- مهنيًا: حاول أن تتممّ واجباتك إزاء بعض الزبائن أو الأطراف أو المؤسسات أو الموظفين بإتقان، ولا تؤجل شيئًا لأنّ العيون تسلط عليك وتراقب ما تفعل .

عاطفيًا: تبتعد عن صخب الحياة الاجتماعية وتكتفي ببعض الأصدقاء المقربين لثقتك بهم وبما يقدمونه لك من نصائح واهتمام.

صحيًا: خصص اوقاتًا للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة .

3- مهنيًا: يسود محيط عملك بعض الهدوء وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من بعض الأمور البسيطة .

عاطفيًا: تبرز بعض القضايا العائلية والاهتمامات بأحد الأولاد أوأحد أقراء المزيد من المصدر