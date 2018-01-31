يمضي هذا الشهر ببطء ما دامت الشمس متواجدة في برج الدلو

أبرز الأحداث الفلكية عن شهر شباط/فبراير 2018:

ضاعف حذرك

مهنيًا: سوف يمضي هذا الشهر ببطء شديد ما دامت الشمس متواجدة في برج الدلو حتّى تاريخ 18 شباط والمريخ المتواجد في برج القوس الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك عزيزي الحوت ويعاكس نبتون منذ نهاية الشهر الماضي من المتوقّع إذًا ان تواجه تأخيرات وخيبات امل وفقدان الاهتمام بنشاطات وتفاعلات مختلفة. من المتوقع أن ترافقك خيبات الأمل والتراجع المعنوي فقد تتذمّر من خسارة أو سوء فهم أو مشكلة معيّنة وقد تخفق في الحصول على فرصةٍ أو موقعٍ أو قد تخسر وظيفتك في حال لم تعمل بمهنيّة وفعاليّة. تحمل لك بعض ايام الشهر أوقاتًا مملّة جدًا وتخلو من أيّ قرار أو حدثٍ مهم أو خطوة تُذكر. لن تعود بحاجة إلى الترقّب والصبر مع وصول الشمس وعطارد إلى برجك بتاريخ 19 شباط/فبراير لينضما الى كوكب الزهرة ما يجعلك تتمكن مجدّدًا من التقدّم.

عاطفيًا: تشعر في الايام العشرة الاولى من الشهر ببعض الضيق وعدم القدرة على التعبير بوضوح عما تشعر به لكن ابتداء من تاريخ 10 مع وصول كوكب الزهرة الى برجك يتغير المشهد الفلكي وتعيش جوًا واعدًا رائعا مليئا بالافراح واللقاءات والانفعالات والاجواء العاطفية الدافئة والرومنسية فتبدو المشاعر رقيقة جدًا فتكثر النشاطات والمناسبات الحلوة لكي تتعرّف إلى شريك العمر ان الظروف الفلكية تساهم في تقريب وجهات النظر قد تساعد الظروف على ايجاد حلول للمشاكل والأزمات لا تتردّد بالانفتاح على آراء الحبيب والاصغاء لها باهتمام. باستطاعتك التوصل الى ايجاد المزيد من القواسم المشتركة بينكما الامر الذي سيزيد العلاقة دعمًا ومتانة.

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر شباط/فبراير 2018:

1- مهنيًا: حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز، كما قد يطرأ ما يجعلك مضطرًا إلى صرف بعض الأموال .

عاطفيًا: الأجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر إيجابي قياسًا بما كانت عليه الأحوال في السابق.

صحيًا: الانتباه الى الطعام الصحي ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه المرحلة.

2- مهنيًا: التعاطي مع بعض الأمور بجدية اكبر يكون أفضل الحلول التي يمكن ان تحقق من خلالها اهدافك.

عاطفيًا: بحث أسباب الخلاف مع الشريك يمنحك مجالًا اكبر لقول الحقيقة.

صحيًا: تنجح في المحافظة على حيويتك متبعًا القواعد الأساسية لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك.

3- مهنيًا: تواجه ضغوطًا كبيرة في العمل، لكنك قادر على تجاوز الصعوبات مهما بلغت .

عاطفيًا: تجد الانسجام في حياتك العاطفية ولا سيما إذا كنت تعيش مع شريك منفتح العقل ورحب الصدر .

صحيًا: حصن نفسك ضد الحساسية في فصل الربيع وتناول الأدوية الكفيلة بتجنيبك الإصابة بها .

4- مهنيًا: لا تحاول ان تستبق الامور، فهذا قد يدفعك لارتكاب بعض الاخطاء، ووضعك لا يسمح بذلك.

عاطفيا: لا تكن أنانيا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل اسعادك.

صحيًا: إسرافك المفرط في أقراء المزيد من المصدر