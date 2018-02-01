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اتحادات لجان الاهل ناشدت مجلس البطاركة إطلاق حلول منصفة للجميع

Posted by on February 1, 2018 0 Comment

ناشدت اتحادات وتكتلات لجان الأهل في بيروت وكسروان وجبيل والمتن وتجمع الجمهور، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجميع الحاضرين في الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة في بكركي، “لتوحيد الموقف من ازمة المدارس والمبادرة بإطلاق الحلول المنصفة للجميع، لمعضلة الزيادة على الأقساط الناتجة عن تطبيق قانون السلسلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك لحماية […] أقراء المزيد من المصدر

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