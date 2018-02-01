البلوك النفطي التاسع أصلح ذات البين بين عون وبري.. وباسيل غادر إلى ساحل العاج مُصراً على مؤتمر المغتربين

أجرى الرئيس ميشال عون اتصالا هاتفيا بالرئيس نبيه بري، وتناول معه موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وذلك بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وأعلنت رئاسة الجمهورية عن اتفاق الرئيس ميشال عون، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد اجتماع في بعبدا الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة وآخرها حول البلوك […] أقراء المزيد من المصدر