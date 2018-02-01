حاصباني: اللغة الطائفية لا تجدي نفعا واستعمال العنف والاخلال بالانتظام العام للتعبير عن الرأي غير مقبول

اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عن اعتقاده “اننا نتجه الى جو أكثر هدوءا بعد التشنج بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل”، فاليوم كان يوم تهدئة ويوم لجم للتحركات في الشارع”. وقال في حديث الى برنامج “بانوراما” من “العربية”: “نحن كـ”قوات لبنانية” موقفنا واضح بأن لغة التصعيد في الكلام واللغة الطائفية […] أقراء المزيد من المصدر