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حاصباني: اللغة الطائفية لا تجدي نفعا واستعمال العنف والاخلال بالانتظام العام للتعبير عن الرأي غير مقبول

Posted by on February 1, 2018 0 Comment

اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني عن اعتقاده “اننا نتجه الى جو أكثر هدوءا بعد التشنج بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل”، فاليوم كان يوم تهدئة ويوم لجم للتحركات في الشارع”. وقال في حديث الى برنامج “بانوراما” من “العربية”: “نحن كـ”قوات لبنانية” موقفنا واضح بأن لغة التصعيد في الكلام واللغة الطائفية […] أقراء المزيد من المصدر

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