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نقابة المعلمين ردا عى اللقاء التربوي في بكركي اليوم: مستمرون في الاضراب من 5 إلى 7 الجاري

Posted by on February 1, 2018 0 Comment

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة من ضمن جلساته المفتوحة وتناول ما صدر عن اللقاء التربوي الموسع المنعقد في بكركي صباح اليوم. واشارت النقابة في بيان الى ان “خمسة أشهر مرت على صدور القانون 46/2017، ونحن نسمع الكلام نفسه وبعبارات مختلفة، والبيان الصادر عن اللقاء التربوي الموسع في بكركي اليوم جاء مكملا للبيانات […] أقراء المزيد من المصدر

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