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توقيف السجين الثاني الفار من نظارة مخفر بعلبك

Posted by on February 2, 2018 0 Comment

تمكنت أن القوى الأمنية من اعتقال السجين الثاني الفار من نظارة مخفر بعلبك في بلدة إيعات، وهو من آل ز.، فيما البحث جار عن السجين الثالث الذي لا يزال متواريا عن الأنظار. أقراء المزيد من المصدر

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