توقيف السجين الثاني الفار من نظارة مخفر بعلبك

تمكنت أن القوى الأمنية من اعتقال السجين الثاني الفار من نظارة مخفر بعلبك في بلدة إيعات، وهو من آل ز.، فيما البحث جار عن السجين الثالث الذي لا يزال متواريا عن الأنظار. أقراء المزيد من المصدر
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تمكنت أن القوى الأمنية من اعتقال السجين الثاني الفار من نظارة مخفر بعلبك في بلدة إيعات، وهو من آل ز.، فيما البحث جار عن السجين الثالث الذي لا يزال متواريا عن الأنظار. أقراء المزيد من المصدر
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