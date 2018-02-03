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بيضة بالميكرويف قنبلة في البيت.. ومزيل العرق يسبب العقم.. إليك ممارسات يومية تدمر صحتك

Posted by on February 3, 2018 0 Comment

lبيضة بالميكرويف = قنبلة في البيت.. ومزيل العرق يسبب العقم.. إليك ممارسات يومية تدمر صحتك إذا كنت ترتدي حذاء رياضياً وتستخدم مزيل العرق وتأكل البيض، سيهمك قراءة هذا التقرير حفاظاً على صحتك وسلامة من حولك! نستعرض وإيّاكم مجموعة ممارسات شبه يومية، قد تبدو عادية وبريئة، ولكنها في منتهى الخطورة: بيضة في الميكرويف = قنبلة يعتمد […] أقراء المزيد من المصدر

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