تدريبات «جونيير كوبرا» إسرائيلية استعداداً لـ «حرب شاملة»

تجري تدريبات أميركية ـ إسرائيلية مشتركة تحاكي العمل في الدفاع المشترك عن إسرائيل في حال تعرضها لحرب شاملة على عدة جبهات موازية، في الجنوب من قطاع غزة وفي الشمال من سورية ولبنان وحتى إيران، يطلق خلالها آلاف الصواريخ والقذائف. وأفادت مصادر عسكرية بأن هذا التدريب، الذي يأتي في إطار برنامج التدريبات العسكرية الإسرائيلية الأميركية “جونيير كوبرا»، لمواجهة […] أقراء المزيد من المصدر