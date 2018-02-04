مذيعة تطلب 20 ألفاً لتحقيق أمنية طفلة مريضة!

كان جل أمنية الطفلة “ف, ع» التي تبلغ من العمر 7 سنوات وتعاني من مرض “السرطان» هو أن تعيش يوماً كاملاً كالأميرات برفقة واحدة من المذيعات المفضلات لديها حيث كانت هذه المذيعة التي تعمل في إحدى القنوات المحلية، تمثل لدى هذه الفتاة المثل الأعلى بابتسامتها الجميلة والبريئة على الشاشة وطريقة أدائها. وعندما طلبت مؤسسة “تحقيق […] أقراء المزيد من المصدر