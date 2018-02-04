من هي السيدة التي حثت نساء إيران على خلع الحجاب حتى أصبحت ظاهرة؟

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، وقفت الشابة فيدا موفاهد عارية الرأس فوق صندوق للكابلات الكهربائية، في واحدٍ من أكثر الشوارع ازدحاماً في العاصمة الإيرانية طهران، وهي تلوِّح بغطاء رأسها الأبيض المُعلَّق على عصا. وفي غضون أيام، أصبحت صور المرأة، التي تبلغ من العمر 31 عاماً، والتي احتُجِزت ثُمَّ أُطلِق سراحها بعد بضعة أسابيع، رمزاً أيقونياً، […] أقراء المزيد من المصدر