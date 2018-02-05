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أميركا والأرجنتين ستعملان معاً ضد «حزب الله»

Posted by on February 5, 2018 0 Comment

بوينس ايريس – ا ف ب – أعلنت الولايات المتحدة والارجنتين أنهما ستعملان معا بشكل وثيق لوقف شبكات تمويل “حزب الله» اللبناني في أميركا اللاتينية. وأكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون انه تطرق الى هذا الموضوع خلال زيارته بوينس ايريس حيث أجرى محادثات مع نظيره الارجنتيني خورخي فوري. وقال تيلرسون، ليل أول من أمس، “بالنسبة […] أقراء المزيد من المصدر

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