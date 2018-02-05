احالة دانيال الغوش الى القاضي المنفرد الجزائي بجرم اثارة النعرات والتعرض لشهداء المقاومة

أحال النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابي حيدر، المدعى عليه دانيال احمد الغوش (جيري ماهر) الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من المحامي حسن بزي، بجرم اثارة النعرات الطائفية والتعرض لشهداء المقاومة، انفاذا للمواد 317 و585 و584 من قانون العقوبات. أقراء المزيد من المصدر