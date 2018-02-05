للحصول على فيزا عمل في الإمارات.. هذا الشرط رئيسي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أنه اعتباراً من الأحد، سيكون إدراج حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيسياً لتقديم طلب الحصول على تصريح العمل للقادمين إلى الإمارات من الخارج، يأتي ذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1/‏‏8 لسنة 2017″. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشهادة الواجب تقديمها في هذا الصدد ينبغي أن تكون […] أقراء المزيد من المصدر