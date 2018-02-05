آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » للحصول على فيزا عمل في الإمارات.. هذا الشرط رئيسي

للحصول على فيزا عمل في الإمارات.. هذا الشرط رئيسي

Posted by on February 5, 2018 0 Comment

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أنه اعتباراً من الأحد، سيكون إدراج حسن السيرة والسلوك متطلباً رئيسياً لتقديم طلب الحصول على تصريح العمل للقادمين إلى الإمارات من الخارج، يأتي ذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 1/‏‏8 لسنة 2017″. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشهادة الواجب تقديمها في هذا الصدد ينبغي أن تكون […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com