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وديع الخازن ابرق الى الرئيس القبرصي مهنئا بإعادة إنتخابه

Posted by on February 5, 2018 0 Comment

أبرق رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، إلى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس مهنئا بإعادة إنتخابه رئيسا لجمهورية قبرص ومتمنيا له التوفيق في مهامه. أقراء المزيد من المصدر

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