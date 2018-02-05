وديع الخازن ابرق الى الرئيس القبرصي مهنئا بإعادة إنتخابه

أبرق رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، إلى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس مهنئا بإعادة إنتخابه رئيسا لجمهورية قبرص ومتمنيا له التوفيق في مهامه. أقراء المزيد من المصدر