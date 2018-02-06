نفذت لجنة المتابعة للناجحين لوظائف حراس الأحراج ومهندسي معلوماتية لمصلحة وزارة الزراعة ومحاسبين في الإدارات العامة واساتذة التعليم الثانوي مرسوم 207 والمياومين الناجحين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان فئة رابعة عن طريق المباراة في مجلس الخدمة المدنية، إعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، لمطالبة الرؤساء بإصدار مراسيم تعيينهم. وحمل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » اعتصام للناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في بعبدا: لانصافنا بعيدا عن المحاصصة الطائفية
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!