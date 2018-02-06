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اعتصام للناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في بعبدا: لانصافنا بعيدا عن المحاصصة الطائفية

Posted by on February 6, 2018 0 Comment

نفذت لجنة المتابعة للناجحين لوظائف حراس الأحراج ومهندسي معلوماتية لمصلحة وزارة الزراعة ومحاسبين في الإدارات العامة واساتذة التعليم الثانوي مرسوم 207 والمياومين الناجحين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان فئة رابعة عن طريق المباراة في مجلس الخدمة المدنية، إعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، لمطالبة الرؤساء بإصدار مراسيم تعيينهم. وحمل […] أقراء المزيد من المصدر

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