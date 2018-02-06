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الديمقراطي اللبناني: تم تسليم مطلق النار في إشكال دوحة الشويفات وعرمون إلى الأجهزة الأمنية

Posted by on February 6, 2018 0 Comment

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أنه “إثر وقوع اشكال في منطقة دوحة الشويفات وبلدة عرمون، والذي تطور إلى إطلاق نار على الشابين جواد بو غنام ويامن ملاعب من قبل الحاج أبو فادي نائل، عملت قيادة الحزب عبر مدير داخليته لواء جابر بالتواصل مع جميع قادة الأجهزة الأمنية في المنطقة، كما مع […] أقراء المزيد من المصدر

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