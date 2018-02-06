ينطلق برحلة على كرسي متحرك ليصافح شخصاً في كل ولاية

انطلق رجل أمريكي معاق في رحلة على كرسيه المتحرك، وقد وضع نصب عينيه هدفاً واحداً، وهو مصافحة شخص في كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ دينيس شولتز رحلته عبر الولايات المتحدة على كرسيه المتحرك، وأطلق عليها اسم “رحلة المصافحة، وذلك لتقديم الشكر للأشخاص العاملين في المجال الطبي، والذين ينقذون العديد من الأرواح كل يوم. […] أقراء المزيد من المصدر