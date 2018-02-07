المجلس الماروني: مبادرة عون أعادت روح التعاون مع بري ونأمل تعزيزها في وقت يتعرض لبنان لتهديدات إسرائيلية

إجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني، في مقره المركزي في المدور، برئاسة رئيس المجلس الوزير السابق وديع الخازن، في حضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، حيث تم التداول في الوضع الداخلي. وعلى الأثر صدر بيان اثنى فيه الاعضاء الهيئة التنفيذية على “مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التي أعادت روح التعاون بينه وبين رئيس […] أقراء المزيد من المصدر