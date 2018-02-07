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باحثان أمريكيان يشجعان واشنطن على اتفاق نووي مع السعودية

Posted by on February 7, 2018 0 Comment

شجّع باحثان أمريكيان إدارة الرئيس دونالد ترامب على المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق نووي مع السعودية. قال نيكولاس ميلر، الأستاذ المساعد في دارتموث كوليدج، وتريستان فولبي، الأستاذ المساعد في قسم تحليل الدفاع بكلية الدراسات العليا البحرية، في تحليل نشره موقع “وور أون ذي روكس”، ترجمته عاجل: إن توقع قبول الرياض باتفاق معياري يحرمها من […] أقراء المزيد من المصدر

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