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ترامب يثير غضب “قدامى المحاربين” في الجيش الأمريكي

Posted by on February 7, 2018 0 Comment

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وزارة الدفاع “البنتاجون” بإقامة عرض عسكري في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة واشنطن، بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. وقال ترامب في إيعازه إنه يتحتم خلال العرض مشاركة أعداد كبيرة من الجنود والضباط، بالإضافة إلى دبابات ومدرعات وحاملات صواريخ على غرار العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع الفرنسية قبل […] أقراء المزيد من المصدر

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