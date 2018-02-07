صورة.. كيف سرقت جثة الطيار الروسي الذي سقطت طائرته في إدلب!

أفادت وكالة إباء الإخبارية القريبة من هيئة تحرير الشام ، أن جثة الطيار الروسي، رومان فيليبوف، الذي سقطت طائرته الـ su 25 يوم السبت فوق إدلب سرقت. وحسب “العربية. نت” نقلت الوكالة عن مصدر أمني أن جثة الطيار سلبت من قبل أحد الفصائل. وتابع المصدر قائلا “طالبناهم بها كثرت وماطلوا وتهربوا حتى فوجئنا اليوم بتسليمها […] أقراء المزيد من المصدر