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صورة.. كيف سرقت جثة الطيار الروسي الذي سقطت طائرته في إدلب!

Posted by on February 7, 2018 0 Comment

أفادت وكالة إباء الإخبارية القريبة من هيئة تحرير الشام ، أن جثة الطيار الروسي، رومان فيليبوف، الذي سقطت طائرته الـ su 25 يوم السبت فوق إدلب سرقت. وحسب “العربية. نت” نقلت الوكالة عن مصدر أمني أن جثة الطيار سلبت من قبل أحد الفصائل. وتابع المصدر قائلا “طالبناهم بها كثرت وماطلوا وتهربوا حتى فوجئنا اليوم بتسليمها […] أقراء المزيد من المصدر

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