برنامج تدريبي حول إدارة الحملات الإنتخابية للسيدات المعنيات بالإنتخابات

ينظم “مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة” و”هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” وبالشراكة مع “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”- مشروع دعم الانتخابات اللبنانية و”الإتحاد الأوروبي” برنامجا تدريبيا مدته ستة أيام على مرحلتين، حول إدارة الحملات الإنتخابية وتطوير المهارات لمجموعة من السيدات المعنيات بالإنتخابات النيابية المقبلة في أيار 2018، وقد تم افتتاح الورشة التدريبية الاولى […] أقراء المزيد من المصدر