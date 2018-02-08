نداء لبلديتي انطلياس وجل الديب حول جسري جل الديب: نناشد رئيس الجمهورية والمعنيين التدخل الفوري

عقد اليوم، اجتماع بين نائب رئيس بلدية أنطلياس الدكتور إميل أبو حبيب ونائب رئيس بلدية جل الديب فادي أبو جودة خصص للبحث في مشروع إنشاء جسري جل الديب (2L) في المنطقة المذكورة. وفي نهاية الاجتماع، اصدرا بيانا نداء تناولا فيه “التدني في مستوى الخدمات والبنى التحتية في المنطقة لاسيما أزمة السير”، وقالا: “هذا أمر مستغرب […] أقراء المزيد من المصدر