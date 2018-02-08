واشنطن ترسم بالنار «خطاً أحمر» للأسد في دير الزور

تلقى نظام الرئيس بشار الأسد ضربة من الولايات المتحدة التي قصفت قوات موالية له في دير الزور، شرق سورية، راسمة أمامها بالنار “خطاً أحمر» لمنعها من التقدم باتجاه حقول النفط والغاز، وصفعة من حليفته روسيا التي رفضت تغطية قواته ولم تدافع عنها وسمحت للأميركيين بقصفها، متذرعة بـ “غياب التنسيق». وأعلن التحالف، فجر أمس، أن قوات […] أقراء المزيد من المصدر