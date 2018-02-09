نقابة سائقي النقل البري في الجنوب هددت بالاضراب المفتوح اذا لم تتم تلبية مطالبهم

هددت نقابة سائقي ومستخدمي وسائط المواصلات والنقل البري في الجنوب “بالاضراب المفتوح، والنزول الى الشوارع والاوتوسترادات واقفالها، في حال لم تتم تلبية مطالبهم المحقة، وخصوصا الكف عن ملاحقة الشاحنات”.

فقد عقدت النقابة وقفة احتجاجية في مقرها في النبطية، وتلا رئيس النقابة سعيد جمول بيانا جاء فيه: “ان هذا الاعتصام يأتي في سياق التحركات المطلبية لسائقي ومالكي الشاحنات في الجنوب نتيجه اللامبالاة من قبل الدولة والاهمال وعدم تنفيذ المطالب المحقة التي قد طالبنا بها من قبل وللاصرار والتذكير نعلن ابرزها:

ا – الاسراع بتسجيل الشاحنات حتى تتمكن من التنقل بشكل قانوني على سائر الاراضي اللبنانية.

2 – الاستحصال على تراخيص نقل الناتج من الحفريات والمقالع.

3 – الكف عن ملاحقة الشاحنات المحملة بالرمل من باقي المحافظات والاتية الى منطقة الجنوب ومزودة بايصال تحميل من المصدر.



4 – تبليغ المرامل الحائزة على تراخيص مستوفية كامل الشروط القانونية والمالية من الجهات المختصة والمنجزة تراخيصها لدى المخافر المعنية لمباشرة اعمالها لتخفيف العبء عن كاهل المواطن باسعار مقبولة وتوفير فرص العمل للشاحنات والفئات كافة التي تعمل في مجال البناء.

وقال: “لماذا المرامل والمقالع في باقي المحافظات تمارس اعمالها وتعمل تحت اي مسمى من مهل ادارية او استصلاح ولا يحق للمرامل في الجنوب العمل”.

اضاف: “اهكذا يكافئ ابن الجنوب والبقاع الغربي الذي قدم الدم والغالي والنفيس لتحرير ارضه بان يدفع قيمة نقله الرمل 1300000 ل ل علما ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز ال600000 ل ل في باقي المحافظات، لماذا على المواطن الجنوبي ان يدفع الثمن دائما، وليعلم الجميع بان قطاع النقل والبناء في الجنوب هو المصدر المعيشي الوحيد ل 80 بالمئة من اهل الجنوب وايقافه يعني القضاء على مقومات الصمود لدينا وخصوصا في ظل التهديدات الاسرائيلية المتكررة علينا في كل يوم”.

وقال: “ان هذا الاعتصام هو بمثابة “علم وخبر” لمن يعنيه الامر في الدولة اللبنانية وفي الاجهزة الامنية كافة، انه وفي مهلة اسبوع من تاريخ اليوم وفي حال عدم تحقيق مطالبنا، سوف تكون لنا تحركات تصعيدية ومنها الاعتصامات المتنقلة والمفتوحة على الطرقات والاوتوسترادات كافة”.

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