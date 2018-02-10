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المجلس الوطني لثورة الأرز: قانون الانتخاب الحالي ستكون نتيجته تبديل وجوه بأخرى بدون تداول للسلطة

Posted by on February 10, 2018 0 Comment

أمل “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، في “ألا يتكرر ما حصل الأسبوع الماضي بين مكونين في السلطة على خلفية تصريح مسرب عبر وسائل التواصل الإجتماعي، متمنيا على “أهل السلطة التروي في مقاربة المواضيع الخلافية لأن الوضع العام يؤشر إلى مزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية، خصوصا لناحية بناء […] أقراء المزيد من المصدر

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