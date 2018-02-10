حركة الشعب تستنكر العدوان الإسرائيلي المتكرر

استنكرت “حركة الشعب” في بيان اليوم “العدوان الاسرائيلي المتكرر على لبنان وسوريا”، ونوهت “بتصدي الجيش العربي السوري لاعتداءات العدو الصهيوني من خلال إسقاط المقاتلة الاسرائيلية فوق الجولان المحتل”. ورأت أن “هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية يأتي بعد أن حققت سوريا وحلفاؤها في محور المقاومة انتصارا على المجموعات التكفيرية”. وأكدت “الوقوف بجانب سوريا وشعبها […] أقراء المزيد من المصدر