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حركة الشعب تستنكر العدوان الإسرائيلي المتكرر

Posted by on February 10, 2018 0 Comment

استنكرت “حركة الشعب” في بيان اليوم “العدوان الاسرائيلي المتكرر على لبنان وسوريا”، ونوهت “بتصدي الجيش العربي السوري لاعتداءات العدو الصهيوني من خلال إسقاط المقاتلة الاسرائيلية فوق الجولان المحتل”. ورأت أن “هذا العدوان المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية يأتي بعد أن حققت سوريا وحلفاؤها في محور المقاومة انتصارا على المجموعات التكفيرية”. وأكدت “الوقوف بجانب سوريا وشعبها […] أقراء المزيد من المصدر

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