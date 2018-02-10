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فياض تفقد مكان سقوط الصاروخ في وادي الحاصباني: نؤكد جهوزية الجيش والمقاومة في ردع اي عدوان اسرائيلي

Posted by on February 10, 2018 0 Comment

افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في حاصبيا باسل ابو حمدان ان النائب علي فياض تفقد مكان سقوط صاروخ سام في وادي الحاصباني، واكد في اعقاب ذلك “جهوزية الجيش والمقاومة في ردع اي عدوان اسرائيلي في حال قيام العدو باي مغامرة”، مشيرا الى “ان الوضع في الجنوب متماسك وممتاز”، ووجه تحية “تقدير واكبار لتصدي الجيش السوري […] أقراء المزيد من المصدر

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