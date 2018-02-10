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قبيسي: نفتخر ان تقف الدولة وتتخذ موقفا موحدا بمواجهة العدو ونحن الى جانب الجيش في أي قرار يتخذه

Posted by on February 10, 2018 0 Comment

رأى عضو المكتب السياسي لحركة “امل” النائب هاني قبيسي في احتفال تأبيني في بلدة حومين الفوقا، حضره مسؤول المهن الحرة للحركة في اقليم الجنوب المهندس محمد ترحيني ومسؤول المنطقة الثالثة للحركة علي كركي وفعاليات ان “لبنان اليوم امام منعطف جديد من التهديدات الاسرائيلية، فاسرائيل لديها اطماع في ثروتنا ولديها اطماع في ارضنا وحدودنا البرية، فيما […] أقراء المزيد من المصدر

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