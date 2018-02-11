إيمي طلعت زكريا تشارك في بطولة فيلم “مش أي راجل”

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا أنها تعيش حالة من النشاط الفني السينمائي وتركّز عليها خلال الفترة الحالية، إذ طرح لها مؤخرا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” بطولة والدها النجم طلعت زكريا، والذي تظهر كضيفة شرف خلال أحداثه، بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة فيلم “مش أي راجل” بطولة طارق صبري وحسان داغر.

وأضافت إيمي زكريا، خلال تصريح خاص لها مع “صوت الامارات”، أنها تنتظر طرح فيلم “الموقف” في دور العرض السينمائية، إذ إنها انتهت من تصويره مؤخرا ويشاركها البطولة العديد من نجوم الفن منهم عايدة رياض، وإيناس النجار، ومحمد شرف، وحسن عبدالفتاح، وأيمن قنديل، ومن تأليف محمد رضا، وإخراج ممدوح زكي، وإنتاج أشرف عبدالعزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي وأكشن، مؤكدة أنها تظهر خلال أحداث فيلم “الموقف” في شخصية نهى بنت من حارة شعبية.



وأعلنت إيمي أنها لا تفضل دائما الظهور في الأعمال التي يشارك فيها والدها النجم طلعت زكريا، وذلك لأنها تريد الإحساس بالنجاح وتسعى إليه خطوة بخطوة ولا تتعجل خطواتها الفنية.

يذكر أن فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” بطولة طلعت زكريا وريم البارودي ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وروان الفؤاد والراقصة دينا وكريم أبوزيد ورامي غيط وخالد حمزاوي ونور الكاديكي وعمر وطاهر بدر وآخرين، وتأليف محمد فضل، وإنتاج مدحت سعد، ومنتج فني رضا عبدالصمد، وإخراج محمد سعيد.​

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