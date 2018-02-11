إيناس عز الدين تُؤكّد سعادتها بالعمل في “أفراح إبليس 2”

كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن سعادتها بالاشتراك في الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأفادت إيناس عز الدين، خلال تصريح خاص لها مع “صوت الامارات” أنها تُجسّد شخصية “نوارة” ابن شقيقة الفنان جمال سليمان، الذي توفّي زوجها نجل “همام”، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وأعلنت إيناس أن مسلسل “أفراح إبليس” من أقوى الدراما الصعيدية، وسعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل، خاصة الفنان جمال سليمان لأنه نجم قوي وممثل عبقري يمتلك كل الإمكانيات.

وأضافت: “سأنتهي من تصوير المسلسل خلال أسبوع، وشخصية نوارة مختلفة عن أي دور قدمته في السابق، وخلال الأحداث سنرى الخير والشر، خاصة بعد وفاة زوجي (كمال) نجل جمال سليمان (همام)، كما تدور عدة أحداث مع والدة زوجي (جمالات) والتي تُجسّدها الفنانة صابرين”.

مسلسل “أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان ومحمود عبدالمغني وصابرين وإيناس عز الدين ومنة فضالي وأحمد صفوت وهنادي مهنا ومحمد الصاوي وحمدي الوزير وعبدالله مشرف، وتأليف مجدي صابر، وإنتاج لؤي عبدالله وإخراج أحمد خالد أمين.​

أقراء المزيد من المصدر