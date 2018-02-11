تامر مرسي يبرّم صفقة مع مجموعة قنوات “on e” للاتفاق على مسلسلي “كلبش2″ و”رسايل”

عقد المنتج تامر مرسي، صفقة مع مجموعة قنوات “on e”، وقام من خلالها ببيع حقوق عرض مسلسلي “كلبش” الجزء الثاني، و “رسايل” كحق عرض حصري في موسم رمضان المقبل. والتزامًا بالقرار الذي اتخذته عدد من القنوات الفضائية في مصر، بعدم شراء أي مسلسلات بقيمة مالية تتعدى حاجز الـ70 مليون جنية، جاءت الصفقة كالتالي شراء مسلسل “كلبش” الجزء الثاني بـ70 مليون جنية كعرض حصري في مصر وهو من بطولة أمير كرارة وروجينا ومحمود البزواي وهيثم أحمد زكي ومن إخراج بيتر ميمي، أما مسلسل “رسايل” فبلغت قيمة شرائه 50 مليون جنية وتعود من خلاله الفنانة مي عز الدين للدراما من جديد، بعد غياب العام الماضي ويشاركها البطولة الفنان خالد سليم وهو من إخراج إبراهيم فخر.

ومن ناحية أخرى، حصلت قنوات on على حقوق العرض الحصري لمسلسل “أبو عمر المصري”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ويشاركه عدد من النجمات البطولة على رأسهم أمل بشوشة ودينا الشربيني وأروى جودة ومن إخراج أحمد خالد موسى وبلغت قيمة شراء العمل 65 مليون جنيه.

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