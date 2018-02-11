رئيس وزراء كندا يتعرض لحادث سير فى كاليفورنيا

تعرض موكب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لحادث سير بكاليفورنيا، خلال زيارة جاستن للولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن دورية قسم حماية كبار الشخصيات بكاليفورنيا كانت ترافق موكب ترودو بعد مغادرته للمؤسسة والمعهد الرئاسي لرونالد ريجان. ونقلت الصحيفة، اليوم السبت، عن روي جونز قائد شرطة مدينة سيمي فالي بكاليفورنيا، أنه بعد 4 أميال […] أقراء المزيد من المصدر