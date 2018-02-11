عاجل: لا ناجين من تحطم الطائرة الروسية

تمكنت فرق الإنقاذ الروسية، اليوم الأحد، من العثور على حطام الطائرة الروسية المفقودة، والتي تحطمت وعلى متنها 71 شخصا. وسقطت طائرة روسية طراز “إيه إن – 148” في منطقة قريبة من موسكو بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، اليوم الأحد، حسبما صرح مصدر في جهاز الطوارئ الروسي. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الطائرة كانت […] أقراء المزيد من المصدر