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عاجل: لا ناجين من تحطم الطائرة الروسية

Posted by on February 11, 2018 0 Comment

تمكنت فرق الإنقاذ الروسية، اليوم الأحد، من العثور على حطام الطائرة الروسية المفقودة، والتي تحطمت وعلى متنها 71 شخصا. وسقطت طائرة روسية طراز “إيه إن – 148” في منطقة قريبة من موسكو بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، اليوم الأحد، حسبما صرح مصدر في جهاز الطوارئ الروسي. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الطائرة كانت […] أقراء المزيد من المصدر

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