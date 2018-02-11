موت خامنئي يتصدر الصحف الإيرانية.. فيديو

اخترق بعض قراصنة الإنترنت الإيرانيين، الأمس السبت، العديد من المواقع الإخبارية، التي تصدر باللغة الفارسية، ونشروا بها خبر موت مرشد الثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي. ومن بين تلك المواقع الإيرانية التي اخترقت “آرمان”، و”قانون سياست”، و”قانون”، وجهان نون ديلي”، و”ستاره صبح”. ويأتي ذلك خلال إحتفالات النظام الإيراني بالذكرى ال39 للثورة الإيرانية، ودعا النظام الشعب […] أقراء المزيد من المصدر