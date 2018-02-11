ميركل عارية في مجلة ألمانية: ثمن السلطة والرغبة في البقاء

نشرت مجلة ألمانية رسمًا ساخرًا يظهر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عارية في إشارة إلى خداعها من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD)، الذي سعت إلى التعاون معه من أجل تشكيل حكومة ائتلافية عقب فشلها في الحصول على أغلبية لتشكيل حزبها للحكومة. ونشرت مجلة دير شبيجل الألمانية رسمًا يصور ميركل، وقد سرق مجموعة من الأفراد ملابسها وتركوها عارية […] أقراء المزيد من المصدر