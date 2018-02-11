هادي الجيار يكشف تفاصيل دوره في “بالحب هنعدي” مع سميرة أحمد

كشف الفنان هادي الجيار، أنه يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “بالحب هنعدي” بطولة النجمة سميرة أحمد، إلى جانب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”، مؤكدا أن أكثر من شجعته للمشاركة في العملين دفعة واحدة هو كون كل شخصية مختلفة تماما عن الأخرى في كل شيء في تفاصيل الشخصية والأحداث وغيرها .

وأعلن الجيار في تصريح خاص لـ”صوت الامارات” أنه يجسد خلال السياق الدرامي لمسلسل شخصية طيبة جدا حيث يقوم بتربية أبناء ابنة خالته التي توفيت، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من سميرة أحمد، يوسف شعبان، عزت أبوعوف، بشرى، أسامة عباس، ويشارك به عدد من الفنانين الشباب، إخراج رباب حسين، بينما يقدم خلال الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي” شخصية “هارون الذهبي” فهو رجل من مطروح يساعد في تهريب السلاح من الصحراء الغربية.

وأشار الجيار إلى أنه يواصل تصوير مشاهده ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي” ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هادي الجيار، وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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