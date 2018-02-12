التجديد لرئيسة المكتب التمثيلي لإتحاد الموانئ البحرية

جدد اتحاد الموانئ البحرية العربية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الادارة الذي عقد في الكويت برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ يوسف عبدالله الصباح وبمشاركة 15 دولة عربية، انتخابه رئيسة المكتب التمثيلي الاقليمي للموانئ البحرية فاتن مرعب سلهب، التي كانت شاركت في الاجتماع الدوري لورشة العمل الخاصة عن تأثير مبادرة الصين one belt one road وأثرها على النقل البحري في دولة الكويت.

وأكد الصباح أن هذا الانتخاب جاء بالإجماع من كل الدول المشاركة، “تأكيدا للثقة الكبيرة التي توليها الموانئ البحرية العربية لإنجازات السيدة سلهب والمكتب التمثيلي الموجود في لبنان، ولما لهذا المكتب من دور مهم في المنطقة العربية”.

وشكرت سلهب رئيس الاتحاد الصباح، ورئيس مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع والدول ورؤساء الموانئ البحرية العربية، على ثقتهم ودعمهم للمكتب التمثيلي للموانئ البحرية.

وقالت: “نتيجة التطور في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وأثر طريق الحرير على ديناميكية سوق النقل البحري في الدول العربية، لا بد من ايجاد محرك فاعل للقدرة التنافسية القوية للتنمية الاقتصادية، خصوصا في قطاع الموانئ البحرية، مشيرة الى انه “يجب ايجاد فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين، واثر طريق الحرير على تطوير صناعة النقل واللوجستيات بالمنطقة العربية”. وأكدت ان “على المؤسسات إيجاد توازن الابتكار التكنولوجي في ما يتعلق بالخدمات وتنمية الموارد من اجل التقدم وفقا لمستويات الجودة العالمية”.

ولفتت الى أن “الهدف من الاتحاد والاجتماعات لإيجاد استراتجيات وحلول مبتكرة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الامداد والتنمية البشرية في الصناعة، وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في الموانئ والجوانب المتعلقة بمستقبل الصناعة في ظل التحالفات الاقتصادية الدولية ومصالح العرب بالتعاون مع أي منها”، مؤكدة ان “المؤتمر سيوفر فرصة للمشاركين لدراسة الفرص والتحديات في مجال النقل البحري”.

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