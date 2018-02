التجديد لرئيسة المكتب التمثيلي لإتحاد الموانئ البحرية

Posted by admin on February 12, 2018

جدد اتحاد الموانئ البحرية العربية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الادارة الذي عقد في الكويت برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ يوسف عبدالله الصباح وبمشاركة 15 دولة عربية، انتخابه رئيسة المكتب التمثيلي الاقليمي للموانئ البحرية فاتن مرعب سلهب، التي كانت شاركت في الاجتماع الدوري لورشة العمل الخاصة عن تأثير مبادرة الصين one belt one road وأثرها على النقل البحري في دولة الكويت.

