تامر حسني وشيرين عبد الوهاب يستعدان لعمل سينمائي جديد

أحيا النجمان تامر حسني وشيرين عبد الوهاب، حفلة غنائية كبيرة في السويد، بتواجد جماهيري كبير من قبل الجالية العربية هناك. وتقابل تامر حسني بشيرين عبد الوهاب على مسرح واحد في العاصمة السويدية أستوكهولم بعد غياب 16 عامًا، حيث قاما بغناء بعض الأغاني من ألبومهما الشهير “فري مكس 3″، والذي تم انتاجه عام 2002، ولاقى نجاحًا كبيرًا، وكان من أسباب نجاحهما بعد ذلك .

وغنى الثنائي أغنيتهما الشهيرة “لو كنت نسيت” و “آه يا ليل”، وغيرهما. ومن أبرز ما اتفق عليه الثنائي خلال الحفلة، هو تأكيد شيرين عبد الوهاب على أن هناك عملًا سينمائيًا يجمعهما سوياً خلال الفترة المقبلة.

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