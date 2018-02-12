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عائلة حمد سلمت ابنها المتورط باشتباكات عين الحلوة الاخيرة الى مخابرات الجيش في الجنوب

Posted by on February 12, 2018 0 Comment

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في صيدا حنان نداف أن عائلة حمد في مخيم عين الحلوة سلمت ابنها المدعو محمد جمال حمد إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب. وأكد والده جمال حمد في تسجيل صوتي تسليم ابنه، داعيا إلى “إظهار ما رصدته كاميرات المراقبة اثناء الأشكال الذي حصل مع حمد وعناصر فتح واندلاع الاشتباكات على […] أقراء المزيد من المصدر

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