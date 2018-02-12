محمد ثروت يؤكّد أن طموحه الفني بلا حدود وينتظره المزيد

أكّد الفنان الكوميدي الشاب محمد ثروت، سعادته بما حققه من تجاوب مع الجمهور خلال مشواره الفني القصير، موضحًا أنه يرى نفسه لم يحقق أي شيء يُذكر، مشيرًا إلى أنه يطمح في تحقيق نجاحات أخرى.

وأوضح أن لديه مجموعة من الأعمال السينمائية التي يقوم بتصويرها حاليًا، منها فيلم “البدلة” مع تامر حسني، كما انتهى من تصوير دوره في فيلم “الديزل” مع محمد رمضان، وفيلم “نور مصر”، موضحا أنه يقوم الآن بتصوير مشاهده في مسلسل “عزمي وأشجان” مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وأضاف أنه يسعد كلما قابل أطفالا في الشارع ويجدهم ملتفون حوله، وأنه يتمنى تقديم أعمال للأطفال تكون فيها أفكار.

من ناحية أخرى، أشار ثروت أنه خلال مشواره الفني وقف أمام نجوم كبار مثل الفنان عادل إمام في عدد من المسلسلات منها “مأمون وشركاه” و”عفاريت عدلي علام” وهذا أعطاه ثقة في نفسه جيده خاصة أن نجم مثل عادل إمام يشيد به، مشيرًا إلى أنه من الأدوار الصعبة التي قابلته على مدار تاريخه تقديمه لشخصية المخرج صلاح أبو سيف في مسلسل “كاريوكا” مع الفنانة وفاء عامر، موضحا أن الشخصيات المعاصرة تتطلب من الفنان أن يذاكر الشخصية التي يقدمها بالروح وأن يقوم بقراءتها جيدا، لافت إلى أنه ظل يبحث عن أهم ما يميز أبو سيف، ووجد أنه دقيق في شغله كثيرا وتركيزه أثناء حديثه مع الممثلين وهذا ما حاول إبرازه في تقديمه للشخصية.

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