محمد هنيدي يعود إلى دراما رمضان 2018 بشخصية موظف حكومي

اتضحت خريطة السباق الرمضاني بشكل شبه نهائي، حيث ينشغل جميع الفنانين حاليًا بتصوير أعمالهم استعدادًا للمنافسة، وفي الموسم المقبل يحاول جميع الفنانين “تغيير جلدهم” وتقديم أنفسهم بشكل مختلف للجمهور.

“صوت الامارات” يكشف عن مهن النجوم في سباق رمضان المقبل، والتي تنوعت واختلفت، وتبيّن من خلالها الشكل الذي سيظهر عليه كل فنان في السباق المقبل، حيث يخوض الفنان عادل إمام، سباق رمضان المقبل بمسلسل “عوالم خفية”، ويقدم خلال العمل للمرة الأولى شخصية “صحافي وروائي” في مسيرته، فيما يجسد الفنان يحيى الفخراني، دور سفير ترك عمله كدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعمًا ويعمل “طباخ”، بينما تقدم يسرا في مسلسل “بني يوسف”، شخصية مستشارة قانونية، وللمرة الأولى يقدم الفنان خالد النبوى شخصية “إعلامي” في سباق رمضان 2018 من خلال مسلسل “منطقة محرمة”.

أما الفنان أحمد عز فيقدم شخصية محامي يتحول مع تطورات الأحداث إلى إرهابي، فيما اختارت الفنانة نيللي كريم تقديم شخصية “أستاذة جامعية” في مسلسل “اختفاء”، بينما يقدم عمرو يوسف شخصية مُدرس صعيدي، ضمن أحداث مسلسل “طايع”، ويجسد محمد هنيدي شخصية “سعود أبو السعد”، وهو موظف حكومي ضمن أحداث مسلسله الجديد “أرض النفاق”، كما يخوض الفنان حمادة هلال السباق في رمضان 2018، بشخصية مهندس ميكانيكي، ضمن أحداث مسلسل “قانون عمر”.

وتقدم الفنانة روبي شخصية مطربة في الأربعينات، من خلال قيامها ببطولة مسلسل “أهو دا اللي صار”، كما يستكمل الفنان أمير كرارة، مغامراته في مسلسل “كلبش”، من خلال شخصية “سليم الأنصاري” ضابط الشرطة الذي يحاول في الجزء الثاني الانتقام ممن ظلموه، أما الفنان محمد رمضان فيخوض سباق رمضان المقبل بمسلسل “نسر الصعيد” ويقدم فيه شخصية ضابط بالقوات المسلحة، أما الفنانة هيفاء وهبي فتقدم شخصية نصابة في مسلسل “لعنة الكرمة” وتقدم إيمي سمير غانم أيضًا دور نصابة في مسلسل “وزة وبطه” والذي كان يحمل أسم “عزمي وأشجان” ويشاركها بطولته زوجها الفنان حسن الرداد.

أقراء المزيد من المصدر