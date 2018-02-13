الزواج يجمِّع عددًا من أهل الفن بعد قصص عاطفية ملتهبة

جمع الحب بين عدد من النجوم والنجمات في الوسط الفني فارتبطوا بعلاقة زواج ناجحة من أشهرهم سمير غانم ودلال عبد العزيز والتي قالت عن حياة سمير “حياته حياة فنان يهتم دائما بالفن وبالبيت أيضًا” موضحة أن سمير علاقته لطيفة دائمًا يحب التجديد ويحب البهجة ويكره النكد ولا يحب أن يشغل باله مشاكل فهو يرى أن كل مشكلة ولها حل.

وأشارت دلال أنها دائما “تشيل الهم” لكنه هو الذي يخرجها من الهم موضحة أن الاستقرار في الحياة الزوجية أساسها هي ألا يشعر الطرف الآخر أنه يشبهه بل على العكس على الطرف الآخر أن يشعر أن زوجه يكمله من نواحٍ كثيرة.

وقال الفنان الكبير سمير غانم إن الحياة الزوجية تقوم على العشرة والمودة والرحمة وسبب التفاهم بيني وبين دلال هو التفاهم الذي أدى إلى عشرة طويلة والعشرة الطويلة تجعل كل منا يفهم الآخر دون كلام، وعن الاحتفال بعيد الحب قال الفنان الكبير سمير غانم إنه يهديها وردة حمراء في هذا اليوم

وأضاف الفنان أحمد حلمي أن سبب نجاح زواجه من منى زكي هو أن كل شخص منا يعرف قيمة الآخر وقيمة عمله موضحًا أنه يحترم كثيرًا عمل منى ونجاحها وهي أيضًا تفعل ذلك مشيرًا أن هناك مواعيد لقاء بينهما للخروج والتمتع بالحياة كأي زوجين منها خروجهما معًا وحضورهما لحفلات دار الأوبرا وخاصة حفلات أنغام أو أصالة

وعقّبت النجمة منى زكي أن سبب نجاح زواجها من حلمي يرجع إلى الحنية التي موجودة في حلمي وخوفه عليها وعلى الأولاد مشيرة أن حلمي دائمًا يطمئن علينا حتى لو انشغل في عمله ودائمًا ينشغل بينا وبالتالي أحمد هو مظلة كبيرة اجتمع تحتها ومعنا أولادنا موضحة أن حلمي يفاجئها كل عام بهدية مختلفة

وأضاف حسن الرداد أن ارتباطه بإيمي يرجع إلى أنها بنت جدعة تقف خلف زوجها موضحًا أن إيمي مثل والدتها إذا قابلتها مشكلة تظل تفكر فيها ولكنها دائمًا تخرج من المشكلة برسم بهجه في البيت ولا تعبر عن مشاكلها حتى النهاية أما إيمي فقالت إن حسن رجل يحب الإبداع حتى في الهزار فهو لديه روح جميلة رومانسية وفكاهية ودائمًا يحب تجديد الأماكن في الخروج ويحب تغيير مكان الأساس وهو حنون جدًا ويخاف علي كثيرًا وأشارت إيمي أنها تنوي عمل تورته للاحتفال بهذا اليوم

وأوضحت هبة مجدي أنها سعيدة في حياتها مع الفنان محمد محسن لأن محسن رجل يفكر دائمًا في تحقيق حياة أفضل وهو رجل طموح وحنين كثيرًا وينجح في التعبير عن مشاعره بشكل رقيق ومهذب كل هذا جعل الحياة مستقرة وهادئة أما المطرب محمد محسن فقال إن هبة دائمًا مساندة له في حفلاته وتحضر ملابسه قبل أي حفلة له وتدعو له وتخاف عليه أقراء المزيد من المصدر