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المشنوق: الوزارة جاهزة لانتخابات تحمي الديموقراطية وتثبت الاستقرار

Posted by on February 13, 2018 0 Comment

شارك 24 سفيرا وممثلا عن 22 دولة، إضافة إلى الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عرض قدمه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفريقه التقني والإداري عن أهمية قانون الانتخابات وجهوزية الوزارة وتفاصيل العملية الإنتخابية. حضر اللقاء بعنوان “منتدى الانتخابات”، سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان وسفراء دول الإتحاد الأوروبي، إلى ممثلة الأمين العام […] أقراء المزيد من المصدر

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