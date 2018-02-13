جبهة التحرر العمالي: لحملة إصلاح جذرية في صندون الضمان

استغربت “جبهة التحرر العمالي” في بيان، “قرار تأجيل انتخابات ممثلي الاتحاد العمالي العام لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ودعت وزارة العمل الى العودة عن قرار تأجيل الانتخابات والإسراع في تعيين مجلس إدارة جديد.

وناشدت الحكومة “تحمل مسؤولياتها تجاه أهم مرفق للأمن الاجتماعي وإنقاذه من الانهيار، بالمبادرة إلى تسديد ديونها المتراكمة عليها للصندوق والتي فاقت 2300 مليار ليرة لبنانية”.

وطالبتها بوضع “خطة إنقاذية سريعة بتفعيل الهيئة الرقابية وتعيين أعضاء اللجنة الفنية، وملء الشواغر لإنجاز فواتير المضمونين المتراكمة”.

ودعت إدارة الصندوق الى “القيام بحملة إصلاحية جذرية داخل الصندوق وتطهيره من الفاسدين، علما أن غالبية العاملين فيه مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة”.

وحضت على “الإسراع في إقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعدما أصبح نظام تعويض نهاية الخدمة متخلفا”.

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