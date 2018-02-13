شائعات الحب والزواج التي أثارت الجدل في الشارع المصري

شهدت الفترة الأخيرة في الوسط الفني، انتشار العديد من الشائعات، عن قصص حب والارتباط بين نجوم الفن، ويرصد “صوت الإمارات”، أبرز هذه الشائعات التي لاحقت النجوم والتي كان أخرها ما انتشر عن زواج المطرب حسام حبيب من المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث لم تكن هذه الواقعة الاولى للمطربة شيرين عبد الوهاب، حيث تعرضت من قبل لشائعات زواج وقصة حب من مدير أعمالها السابق ياسر خليل، والتي كانت دائما ما تنفي ذلك بشكل قاطع، واستمرت هذه الشائعات حتى انتهت بشكل قاطع عندما تم إنهاء التعاقد بين شيرين وياسر خليل وما أن لبس حتى ظهرت شائعات زواج أخرى من المطرب حسام حبيب، حيث تعود الواقعة لتعليق منسوب لوالد حسام، حيث قام بتعليق على صورة للإثنين التقطت مؤخراً في دبي، قال فيه “ابني وعروسته”، وهو ما نفاه حسام جملة وتفصيلاً، ويبدو أنّه راجع والده لحذف الجملة التي أثارت الأزمة، واستبدلها بالفعل بتأكيد أنّ الأمر كله مجرد مزاح.

وكان من أشهر الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتي لازالت تتجدد كل فترة هي زواج الهضبة عمرو دياب، من الفنان دينا الشربيني، والتي انتشرت خلال عام 2017 ولا زالت مستمرة حتى الآن، وتتجدد كلما يتم التقاط صورة تجمع دياب وبدينا الشربيني وحتى الآن لم يتم توضيح حقيقة الأمر، بشكل قاطع للجمهور خاصة بعدما تم التقاط صورة تجمع طارق العريان وتامر مرسي وحسام حبيب وعمرو دياب ودينا الشربيني، في إحدى فنادق القاهرة وتم تدارك الأمر بكونه فيلم جديد لعمرو دياب وبطلته دينا الشربيني، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة تجاه الفيلم، وربما كانت مجرد تشويش على فكرة زواج الهضبة بدينا.

وتردد خلال الفترة الماضية وبقوة شائعة وجود قصة حب تجمع بين رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة مي عز الدين، خاصة بعدما ظهرت مي في برنامج” كل يوم” على قناة ON المملوكه حينها لـ”أبو هشمية” ولكن الأخير أصدر بيانًا صارمًا أوضح فيه حقيقة هذه الشائعات ونفاها تماما، ولم تكن هذه الوقيعة الأولى للشائعات التي تحيط مي عز الدين حيث انتشر أثناء تصوير مسلسلها” وعد” شائعات ارتباط تحيطها مع الفنان أحمد صلاح السعدني، خاصة أنه كان يقدم دور البطولة أمامها .

كما لم تكن هذه الشائعات التي لاحقت السعدني الأخيرة حيث انتشر مؤخرًا شائعات وأقاويل أخري تحيط ارتباط والسعدني مع الفنانة ريهام حجاج، وهو الأمر الذي قابله السعدني بسخرية شديدة حيث نشر عبر حسابة الشخصي على موقع “انستغرام” صورة تجمعه مع ريهام حجاج وعلق عليها قائلا “انفراد بالصور في سرية تامة تم عقد القران في فندق ٣ نجوم عشان أنا مشتغلتش رمضان ده، والعروسة لابسة أزرق عشان الحسد وعشان الدولار غلى شهر العسل، في جمصة أقراء المزيد من المصدر