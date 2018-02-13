عامر زيان يفصح عن تفاصيل كليب أغنية “مستهونها” الجديد

صوّر الفنان اللبناني عامر زيان، فيديو كليب جديد لأغنية “مستهونها” في المغرب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد و تحديداً بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، بالتعاون مع شركة “وليلي غروب”، التي سبق أن وقّع معها عقدًا إعلانيًا قبل فترة ضمن اطار مشروع عقاري عصري، أما بطولة العمل المصور فقد كانت للممثلة اللبنانية لارا خوري وهي شقيقة النجم الشاب الذي دخل إلى مجال الأداء الدرامي من أوسع أبوابه، بعد أن جسّد قصة مؤثّرة تروي حكاية أسرة فرّقها الطلاق بين الأم و الأب، وسعى “عامر” إلى لم الشمل مع والدته و شقيقته وفق رؤية لها أبعادها الإنسانية و الأسرية و العاطفية .

وأكّد عامر أنه سعيد بالتعاون مع شركة “وليلي غروب”، إلى جانب امتنانه إلى الشعب المغربي والصحافة المغربية التي واكبت الحدث بجميع تفاصيله خلال كل مراحل التصوير، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد ولادة أغنية مغربية أيضًا إلى جانب العديد من الأغنيات التي سبق أن سجّلها و تعاون من خلالها مع نخبة من الشعراء و الملحنين في لبنان .

وسيتم إطلاق فيديو كليب “مستهونها” في المغرب خلال الفترة المقبلة، من خلال مؤتمر صحافي مع شركة “وليلي”، وهو بحسب كل التوقعات سيشكّل نقلة نوعية في مسيرة عامر زيان الفنية، وأغنية “مستهونها” من كلمات الشاعر منير بوعساف، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد .

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