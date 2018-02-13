عملية تجميل في المؤخرة تفضح كذب مطربة متصابية

تبيَّن أن مغنية متصابية تتعمد في الفترة الأخيرة إطلاق الفضائح من حولها بعد أن فشلت في إثبات ذاتها كنجمة من الطراز الأول حيث قررت في الفترة الأخيرة اللجوء إلى سلسلة من التسريبات التي تلقي الضوء على مفاتنها كما حصل حين أرسلت صورة لها وهي شبه عارية في حوض الحمام و قالت في اليوم التالي إنها فعلت ذلك عن طريق الخطأ .

وقالت المطربة قبل شهر تقريبًا إنها تعاني من أزمة قلبية وعممت تلك الأخبار هنا و هناك إلا أن الحقيقة دلَّت إلى خضوعها لعملية تجميل في مؤخرتها ووجودها في المستشفى كان يصب في تلك الخانة . وأضافت المغنية أنها من الممكن أن تدخل إلى القفص الذهبي مع رجل أعمال معروف إلا أن الأخير طردها من منزله بعد أن سرقه مساعدها الخاص و قطع كل علاقته بها.

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