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عملية تجميل في المؤخرة تفضح كذب مطربة متصابية

Posted by on February 13, 2018 0 Comment
عملية تجميل في المؤخرة تفضح كذب مطربة متصابية

تبيَّن أن مغنية متصابية تتعمد في الفترة الأخيرة إطلاق الفضائح من حولها بعد أن فشلت في إثبات ذاتها كنجمة من الطراز الأول حيث قررت في الفترة الأخيرة اللجوء إلى سلسلة من التسريبات التي تلقي الضوء على مفاتنها كما حصل حين أرسلت صورة لها وهي شبه عارية في حوض الحمام و قالت في اليوم التالي إنها فعلت ذلك عن طريق الخطأ .

وقالت المطربة قبل شهر تقريبًا إنها تعاني من أزمة قلبية وعممت تلك الأخبار هنا و هناك إلا أن الحقيقة دلَّت إلى خضوعها لعملية تجميل في مؤخرتها ووجودها في المستشفى كان يصب في تلك الخانة . وأضافت المغنية أنها من الممكن أن تدخل إلى القفص الذهبي مع رجل أعمال معروف إلا أن الأخير طردها من منزله بعد أن سرقه مساعدها الخاص و قطع كل علاقته بها.

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