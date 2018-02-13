مطر في اليوم العالمي للمريض: الظروف الإقتصادية تبدلت وعلى الدولة ان تكون مسؤولة ومعتنية

احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر اليوم، بالقداس الإلهي في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في الأشرفية في مناسبة اليوم العالمي السادس والعشرين للمريض، شارك فيه عماد واكيم ممثلا نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، النائبان نديم الجميل وسرج طورسركيسيان، الوزيران السابقان ماريو عون ونقولا صحناوي، إيلي أندريا ممثلا رئيس بلدية بيروت، […] أقراء المزيد من المصدر